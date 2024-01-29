Ситуация на фронте: Генштаб сообщил, где больше всего отразили атак россиян

За прошедшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

На Купянском направлении отражены четыре атаки врага близ Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили четыре атаки противника возле Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают удерживать врага. Россия не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 вражескую атаку возле Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще пять атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаку оккупантов севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить ВСУ с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил восемь безуспешных штурмовых действий.

"Наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по артиллерийскому средству РФ и по станции радиоэлектронной борьбы противника", — отчитался Генштаб.

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