Ситуация на фронте: Генштаб сообщил, где наиболее активно атакуют оккупанты

За прошедшие сутки на фронте произошло 114 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Торское, Терны, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Николаевка, Выемка, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки совершил 3 безуспешные атаки позиций наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 1 району сосредоточения личного состава противника.

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