Ситуация на фронте: Генштаб сообщил, где ведутся бои и прорываются россияне

За прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз неподалеку от Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Андреевки, Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку от Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино.

На Покровском направлении наши защитники отразили 27 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча и Селидового, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 60 атак возле Звездного, Новодмитровки, Желаемого Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил шесть штурмовых действий недалеко от Новоукраинки и Богоявления.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении произошло шесть боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.

На Северском и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 46 авиаударов, сбросив 72 КАБа.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 39 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 57 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 41 автомобиль и три единицы специальной техники врага.

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