Ситуация на фронте: Генштаб сообщил, где враг сосредотачивает основные наступательные усилия

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений. Более четверти из них приходится на Покровское направление.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении произошло одно инициированное врагом боевое столкновение. Бои шли в районе населенного пункта Тихое.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки достигло 14. Силы обороны отражали атаки в районах Синьковки, Лозового, Табаевки и Вишневого.

На Лиманском направлении наши войска остановили 22 атаки противника в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак неподалеку от Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часов Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области.

Десять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 39 атак. Более половины из них – в районах Селидового, Новоторецкого, Николаевки и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Екатериновки и Горняка, где оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времивском направлении противник предпринял 16 попыток захватить наши позиции недалеко от Угледара, Водяного и Екатериновки Донецкой области. Также атаковал со стороны Причистовки.

На Ореховском направлении отражены два штурма захватчиками украинских позиций в районах Роботино и Каменского.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили три безуспешных наступательных действия. Понесли потери.

Ранее Генштаб сообщил о потерях РФ в войне против Украины. Больше об этом читайте в новости.

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