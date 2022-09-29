Ситуация на фронте и мобилизация в РФ: Залужный провел разговор с главнокомандующим силами НАТО

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
Залужный отметил, что итоги разговора получили заверения в дальнейшей поддержке Альянса.
Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил на своей странице в телеграмме.
"Пообщался по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обменялись мнениями относительно оперативной обстановки, дальнейших планов и потребностей в вооружении. Поделился с генералом Каволли видением Генерального штаба ВСУ по реагированию. Получил одобрительную оценку и уверения в дальнейшей поддержке", — говорится в его сообщении.
Напомним, по данным украинской разведки, во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях мобилизованы почти все мужчины призывного возраста.
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