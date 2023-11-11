Ситуация на фронте и поставка боеприпасов ВСУ – Ермак провел разговор с Салливаном

Андрей Ермак провел телефонный разговор с Джейком Салливаном.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он проинформировал собеседника об актуальной ситуации на самых горячих участках фронта, в частности, об оборонных операциях и наступательных действиях украинских войск.
Об этом сообщает Офис президента.
Андрей Ермак, в частности, отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов для успешной защиты Украины от российских захватчиков.
Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и важность избежать эскалации и жертв среди мирных людей.
Кроме того, был продолжен диалог по реализации Формулы мира. Особое внимание собеседники уделили результатам третьей встречи советников по национальной безопасности и советников по внешней политике относительно имплементации пунктов Формулы, которая состоялась на Мальте.
Напомним, Ермак сделал заявление о переговорах с Россией и территориальных уступках.
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