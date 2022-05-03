Ситуация на фронте начнет меняться через две недели — глава Луганской ОВА

Ситуация на фронте начнет меняться через две недели — глава Луганской ОВА

Ситуация на фронте в Донецкой и Луганской областях начнет меняться через две недели.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала "FREEДОМ".

"Начнет меняться все где-то через две недели. Количество боев, конечно, также увеличится. Но и те решения, которые принял Запад по помощи нам, вот они реализуются до двух недель. И через две недели мы увидим изменения", — заявил он.

Следует отметить, что решения Запада касаются поставок современного вооружения Украине, в том числе тяжелого и наступательного.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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