Ситуация на фронте по состоянию на 27 июня: где россияне пытались наступать

Армия РФ в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 38 боевых столкновений.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, в частности, и тремя зенитными управляемыми ракетами из С-300. Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "Shahed". Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные), все дроны уничтожены.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 27 июня.

Оккупанты также нанесли 45 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, добавляют в Генштабе.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гор Черниговской области; Середина-Буда, Сорокино, Коренок, Ходыно, Стукаловка, Юнаковка, Локня Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Бударки, Землянки, Чугуновка и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Двуречной, Масютовке, Кисловке и Берестову Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Белогоровке Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке — Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. Нанес авиаудары в районах Сергеевки, Соледара и Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сухая Балка, Авдеевка, Орловка, Водяное, Карловка, Невельское, Александрополь, Валентиновка, Керамик, Степное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении подразделения сил обороны уволили село Ровнополь Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Благодатного и Макаровки. Совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Сторожево, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Макаровка, Новоселка, Новополь и Зеленое поле Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Левадного и Олешек. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Запорожье, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Щербаки, Пятихатки, Лобково Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Ольговка, Республиканец, Львов, Тягинка, Бургунка, Качкаровка, Николаевка, Змиевка, Антоновка, Приднепровское, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Белозерка, Берегово, Днепровское, Ромашковое и Волшебное Херсонской области и Очаков на Николаевщине.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, один район сосредоточения противника, два состава боеприпасов и три других важных целей врага.

Как сообщалось, украинские военные смогли продвинуться на 1,5 км в Мелитопольском направлении. Этот успех является результатом системного давления на оккупантов армии РФ. Украинские военные закрепляются на рубежах, проводят разминирование и аэроразведку местности.

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