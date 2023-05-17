Ситуация на фронте сегодня,17 мая: главное со сводки Генштаба

Самые ожесточенные бои по-прежнему продолжаются за Бахмут и Марьинку.

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки, 17 мая.

Преступные обстрелы РФ

В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов по Бахмуту и Херсону с применением ЗРК С-300. Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Ситуация на отдельных направлениях

Основные усилия усилия врага:

Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.

В течение суток там произошло 25 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Что нужно знать из сегодняшней сводки Генштаба / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

без особых изменений. На Сиверском и Слобожанском направлениях россияне провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хотиевка Черниговской области; Нововасиловка, Комаровка, Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Окип, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зибино, Устиновка и Зарубинка на Харьковщине.

направлениях россияне провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хотиевка Черниговской области; Нововасиловка, Комаровка, Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Окип, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зибино, Устиновка и Зарубинка на Харьковщине. На Купянском направлении захватчики не прекращают попыток улучшить тактическое положение. Эти сутки вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанесли авиационный удар вблизи Первомайского. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

захватчики не прекращают попыток улучшить тактическое положение. Эти сутки вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанесли авиационный удар вблизи Первомайского. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Невского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Веселого. Под артиллерийские обстрелы попали Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут.

К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное, Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первое и Первомайское, совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки россиян в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар по Красногоровке и совершил обстрелы населенных пунктов Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток оккупанты наступательных действий не проводили. Нанесли авиационный удар в районе Великой Новоселки и обстреляли, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области и Малой Токмачке в Запорожье.

Вместе с тем, совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Красный маяк, Змиевка, Берислав, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомис, Широкая балка Херсонской области и Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 5 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Кроме того, в течение этих суток, наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, 2 склада горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные враждебные цели.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате вражеских обстрелов погиб ребенок. Отец принес ее в больницу на руках, но медики были бессильны.

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