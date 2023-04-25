Ситуация на фронте сегодня 25 апреля: что нужно знать со сводки Генштаба

В отличие от предыдущих дней, на Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара с ЗРК С-300 по центру Купянска Харьковской области. В результате погибли и ранены среди гражданского населения, разрушено здание краеведческого музея. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других местах.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 25 апреля.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Угроза с севера

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Коренек, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрилеча, Огурцово, Гатище, Амбарное на Харьковщине.

Где тяжелее всего

Основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения сил обороны Украины в течение суток отразили 36 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Ситуация в отдельных направлениях

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Под артиллерийские обстрелы попали Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Верхнекаменное и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут.

К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клищиевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия недалеко от Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял более 30 населённых пунктов. Среди них – Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Горькое, Белогорье Запорожской области и Дудчаны, Берислав, Веселое, Высунцы, Инженерное, Кизомис, а также город Херсон.

В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомис повреждено более 10 жилых домов мирных граждан, 2 из них полностью разрушены. Также разрушения потерпели местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

Ответные удары

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения личного состава и военной техники и радиолокационную станцию российских агрессоров.

Что в оккупации

Россияне продолжают использовать детские образовательные учреждения захваченных территорий в своих целях. Обустраивают в них свои военные объекты, прикрываясь живым щитом из детей и преподавательского состава.

Так, в Урзуфе Мариупольского района Донецкой области на территории одного из детских лагерей разместили до 200 окупантов из числа мобилизованных.

Захватчики продолжают совершать мародерство на территории Украины. В частности, в населенном пункте Кардашинка Скадовского района Херсонской области, военнослужащие РФ ночью обыскивают дома, воруют бытовую технику и легковые автомобили у мирных граждан.

Ранее командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский описал тактику россиян на фронте и причины дальше держать Бахмут.

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