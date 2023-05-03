Ситуация на фронте сегодня, 3 мая: что нужно знать со сводки Генштаба

Самые ожесточенные бои до сих пор ведутся за Бахмут и Марьинку.

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Так, в эти сутки, ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории нашей страны, применив ударные БпЛА "Shahed-136/131". 21 из 26 этих дронов были уничтожены.

Всего враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где тяжелее всего

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток подразделения сил обороны Украины отразили около 30 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Угроза с севера

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка личного состава российских территориальных войск.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах РФ

В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населённых пунктов Бучки Черниговской области; Басовка, Юнаковка, Запсилье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрилеча, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка в Харьковской области.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении россияне наступательных действий не проводили. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки с целью поиска слабых мест в нашей обороне. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешными были атаки окупантов в направлении населенного пункта Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Южное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял также Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское.

На Марьинском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. За сутки нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, вражеским обстрелам подверглась Красногоровка Донецкой области.

ВСУ отразили многочисленные атаки в районах Марьинки и Новомихайловки

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреляли Времивку, Новоселку и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области; Капуловку в Днепропетровской области; Антоновку и город Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, за эти сутки, наши защитники уничтожили 5 разведывательных БПЛА разных типов и один баражирующий боеприпас "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы и боеприпасов противника.

Что в оккупации

На захваченных территориях россияне и дальше цинично используют местное население как живой щит, чтобы обезопасить свой личный состав от огневого поражения. В населённых пунктах Каховского района российские захватчики среди частных домов местных жителей размещают свои подразделения.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Херсонщине во время ракетной атаки убили 16 человек.

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