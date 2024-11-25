Ситуация на фронте: Сырский назвал самое тяжелое направление

ВСУ укрепляют позиции на Кураховском направлении, но ситуация остается тяжелой.

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный онлайн-разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским о текущей ситуации на фронте. Главком доложил президенту обо всех ключевых направлениях.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

"Прежде всего, Донетчина. Кураховское направление — самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", — написал гарант.

Также читайте Враг оккупировал два населенных пункта и продвинулся дальше — Deep State

Зеленский добавил, что на Запорожском направлении есть определенные угрозы, но Силы обороны Украины их видят, осознают и контролируют ситуацию.

В то же время в Курской области продолжается операция ВСУ.

"Наши воины защищают позиции и наносят российской армии очень ощутимые потери. Наша задача — максимально уничтожить российский потенциал в приграничных районах", — подчеркнул президент.

Напомним, оккупанты начали активные штурмовые действия. Генштаб сообщил о сложной ситуации на фронте. За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 217 боевых столкновений.

Читайте также: