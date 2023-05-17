Ситуация на фронте в Украине 17 мая: опубликована свежая карта боевых действий

ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, а враг пытается наступать в других районах.

Согласно карте боевых действий на 17 мая, украинские войска смогли продвинуться в районе Бахмута, в то же время российские войска имеют определенный успех в самом городе.

Соответствующую карту войны в Украине опубликовало Миниобороны Великобритании.

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Силам обороны Украины удалось освободить от врага 20 кв. км к северу и югу в Бахмутском районе. Так, за сутки 16 мая украинские силы продвинулись еще на 500 м. Однако у российских оккупантов есть определенный успех в самом Бахмуте.

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Войска противника также пытаются вести наступательные действия в районе Масютовки вблизи Купянска на Харьковщине и в районе Новоселовского возле Сватового Луганской области.

Что касается ситуации в Херсонской и Запорожской областях, то существенных изменений там не зафиксировано. Захватчики продолжают наносить удары по позициям украинских войск.

Карта боевых действий в Украине 17 мая 2023/Фото: Минобороны Британии

Напомним, как сообщили в ВСУ 17 мая, украинские войска на Бахмутском направлении проводят удачную оборонительную операцию и время от времени атакуют на флангах. За сутки защитники продвинулись по разным направлениям на 500 м.

В то же время, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что ВСУ удерживают освобожденные накануне на Бахмутском направлении почти 20 кв. км. На отдельных участках украинские войска продвигаются. А враг несколько продвигается в самом Бахмуте.

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