Ситуация на фронте в Украине: в НАТО сделали неутешительное заявление

Ситуация сложная вдоль всей линии фронта, однако труднее всего — на востоке, рассказали в НАТО.

В НАТО назвали ситуацию на фронте в Украине "очень сложной", с начала контрнаступления ВСУ линия фронта не сильно изменилась.

Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

Также читайте Сможет ли Украина вступить в НАТО до завершения войны с РФ: Столтенберг сделал заявление

По его словам, ситуация сложная вдоль всей линии фронта, однако труднее всего — на востоке.

"Мы видим большое количество потерь. И самые интенсивные периоды боевых действий, которые с начала войны происходили в прошлые месяцы и недели. И в то время линия фронта существенно не изменилась", — сказал он.

По его словам, российские войска несут существенные потери как в личном составе, так и в технике. По мнению Столтенберга — это существенное достижение украинской армии.

"Конечно, военные достижения ВСУ можно оценивать мэтрами продвижения, но также потерями, которые терпит российская армия. Линия фронта не очень сильно изменилась. Но также, если российские войска понесут существенные потери как в личном составе, так и в возможностях, то это существенно достижением. А также украинские военные оттолкнули Черноморский флот РФ. И это большое достижение", — подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, россияне приступили к третьей волне наступления на Авдеевку Донецкой области. Какая ситуация вокруг города на 27 ноября — читайте по ссылке.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.