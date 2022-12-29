Ситуация на фронте в Украине зашла в тупик — Буданов

Российско-украинская война зашла в тупик.

Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью изданию BBC.

"Ситуация просто застопорилась, — сказал он.

По его словам, Россия полностью зашла в тупик, понеся очень значительные потери. Кремль решил объявить еще одну мобилизацию призывников. С другой стороны, украинским силам не хватает сил для продвижения по многим направлениям.

"Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Но мы с нетерпением ждем новых поставок оружия", — сказал Буданов.

По его мнению, реальной угрозы со стороны Беларуси пока нет. Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко прилагает усилия, чтобы не допустить катастрофы для своей армии.

"В настоящее время я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы со стороны Беларуси", — заявил он.

Буданов также уверен, что Россия будет продолжать обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Однако РФ не сможет поддерживать такой уровень атак из-за истощения запасов ракет и неспособности российской промышленности пополнить их. Что касается Ирана, то он пока не поставлял ракеты Москве.

Напомним, Кирилл Буданов посетил одну из самых горячих точек на линии фронта — город Бахмут Донецкой области.

26 декабря спикер Восточной группировки ВСУ рассказал, что в боях за Бахмут возможна оперативная пауза потому, что российские войска понесут большие потери, а оборона украинских войск истощена.

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