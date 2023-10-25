Ситуация на фронте: ВСУ имели успех возле Вербового и отразили ряд атак на Марьинском направлении

На Марьинском направлении ВСУ отразили более 20 атак армии Российской Федерации. Кроме того, Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении. Они имели частичный успех западнее Вербового. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.

Ночью против 25 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 25 октября.

В сводке отмечают, что РФ продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам нашего государства.

Всего враг нанес 6 ракетных и 51 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Леоновка Черниговской области; Синковка, Ивановка, Песчаное Харьковской области; Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Сиверск, Выемка, Дилиевка, Авдеевка, Марьинка, Победа, Старомайорское Донецкой области; Змиевка, Новоберислав, Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Никольское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили около 10 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага недалеко от Надежды и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили около 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины устойчиво держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Северного, Невельского Донецкой области, где силами обороны были отражены более 10 атак противника.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отбили все атаки оккупантов в районах Новомихайловки, Пречистовки, Старомайорского, южнее Золотой Нивы Донецкой области и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имели частичный успех западнее Вербового, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск уничтожили 12 артиллерийских средств, логистический хаб, пункт управления, средство противовоздушной обороны, а также поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Как сообщалось, ночью на среду, 25 октября, российская армия атаковала Украину беспилотниками "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили все 11 дронов-камикадзе.

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