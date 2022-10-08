Ситуация на фронте: ВСУ обстреляли ЗРК и позиции оккупантов, у россиян много раненых на Херсонщине

ВСУ за сутки уничтожили два склада боеприпасов и десять важных объектов оккупантов.

Украинские защитники на фронте продолжают уничтожать российских оккупантов: ВСУ отразили шесть вражеских атак, обстреляли ЗРК оккупантов. Из-за боев больницы Херсонской области переполнены ранеными оккупантами.

Об этом 8 октября говорится в сообщении Генштаба.

Из-за больших потерь оккупантов местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не могут справиться с потоком раненых оккупантов. В детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области доставили до 30 раненых россиян. В указанное заведение направлен дополнительный медперсонал.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны. Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА Орлан. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и десять других важных объектов", — сообщили в Генштабе.

Генштаб сообщал о ракетных обстрелах Украины

Российские оккупанты пытаются штурмовать ВСУ на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Также захватными за минувшие сутки выпустили по Украине три ракеты и нанесли 16 авиаударов. В общей сложности под обстрелы попали более 15 населенных пунктов Украины.

Также россияне продолжают обстреливать Украину из минометов и других видов вооружения, в частности, применяя иранские ударные беспилотники.

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