Ситуация на фронте: ВСУ отразили ряд атак оккупантов, продолжают наступление у Бахмута

ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Силы обороны также штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 48 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 22 ноября.

Всего враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Леоновка, Поповка Черниговской области; Середина-Буда Сумской области; Синковка, Петропавловка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Андреевка, Клещиевка Донецкой области; Малая Токмачка, Урожайное Запорожской области; Змиевка, Новоберислав, Казачье Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия у Северского Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 5 атак противника вблизи Клищиевки и восточнее Южного Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 13 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 18 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты вели штурмовые действия неподалеку от Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Роботиного и Каменского Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 состава боеприпасов противника.