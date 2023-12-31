Ситуация на фронте: ВСУ сдерживают врага под Авдеевкой и отразили атаки под Марьинкой

За прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновений на фронте.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили восемь атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника возле Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили девять атак оккупантов вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили две атаки противника вблизи Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки оккупантов западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

Потери врага

Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее стало известно, что украинские войска в течение недели продвинулись в районе Бахмута. Сейчас там ведутся позиционные бои.

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