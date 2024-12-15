Ситуация на фронте: ВСУ восстановили утраченные позиции под Волчанском, оккупанты также продвинулись

Силы обороны Украины продвинулись на севере Харьковской области за последние несколько недель.

Украинские войска восстановили утраченные позиции под Волчанском. Оккупанты продвинулись вблизи Торецка, Покровска, Курахово, Роботино и Курщины.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Украинские силы продвинулись на севере Харьковской области вблизи Волчанска. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись в Глубоком (к северу от Харькова), но это продвижение не является недавним и, вероятно, произошло в последние несколько недель.

По данным экспертов, российские войска недавно продвинулись в центре Торецка. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад к шахте "Центральная" и к рынку в Торецке. Российский милблогер утверждал, что российские силы стремятся закрепиться там.

Кроме того, российские войска продвинулись в Покровском направлении на фоне продолжения наступательных операций в этом районе.

Напомним, путинская армия расширяет свой плацдарм на западном берегу реки Оскол в Харьковской области. После захвата Масютовки оккупанты начали продвижение в сторону Двухлетней.

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