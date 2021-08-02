Ситуация на фронте: за прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе

Ситуация на фронте: за прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

За прошедшие сутки, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС 2 августа.

Так, возле населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Попасная враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра утра 2 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 26 июля в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней тяжести, пятерых — удовлетворительное.

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