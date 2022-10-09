Ситуация на фронте: за сутки ВСУ "минуснули" кучу оккупантов, техники и успешно отразили единичные атаки врага

ВСУ в течение суток уничтожили кучу российской техники. В частности, речь идет о 7 местах сосредоточения вооружения и военной техники россиян. Кроме того, украинские защитники уничтожили несколько пунктов управления оккупантов. Захватчики же продолжают отвечать ВСУ ударами по гражданской инфраструктуре.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 9 октября.

Так, оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и пытаются сорвать активные действия украинских защитников на отдельных направлениях. Наступать россияне пытаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Сообщается, что в течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, а также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ударов россиян пострадало население и объекты более 30 населенных пунктов. В частности, Березнеговатое, Макеевка, Спорное, Белогоровка, Зеленополье, Времовка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Давыдов Брод, Новая Каменка, Трифоновка.

Для ударов по Запорожью, во время которых погибли 12 человек, противник использовал двадцать крылатых, авиационных и зенитных управляемых ракет.

Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136. Один из них был уничтожен силами и средствами ПВО в акватории Черного моря.

Относительно остальных регионов Украины ситуация такова:

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Мирополье, Мезеновка, Ворожба, Славгород, Середина Буда и Старикове Сумской области. Не пересекая государственную границу, враг нанес авиационных ударов, задействовав армейскую авиацию.

На Слобожанском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы 30 населенных пунктов. Среди них – Белый Колодец, Высокая Яруга, Изюм, Нескучное, Редкодуб, Красная Заря. Также враг применял ударные БПЛА.

На Краматорском направлении оккупанты оказывали огневое воздействие из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Ивановка, Невское, Первомайское, Серебрянка и Терны. Осуществляют массированное минирование мостовых переходов, переправ и пригородов населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зайцево, Зеленополье, Соледарь, Яковлевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Первомайское, Новомихайловка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От обстрелов из танков, минометов и ствольной артиллерии врагом пострадали более 30-ти населенных пунктов. Среди них Гуляйпольское, Свободное Поле, Угледар, Времовка, Новоселка, Полтавка и Волшебное.

На Южнобужском направлении под огнем оказались районы более 35 городов и сел вдоль всей линии столкновения. Так, в Николаевской области под удары попали 38 объектов, из них – ни одного военного. Это, в частности, 24 жилых дома, 3 объекта – критическая инфраструктура и жизнеобеспечение, 7 – промышленных объектов.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.

Украинская авиация в течение 9 октября нанесла 9 ударов. Сейчас точно известно о 7 местах сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БпЛА, один самолет врага и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. В зону огневого поражения также попали комплексы радиоэлектронной борьбы и самоходной артиллерии.

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