Ситуация на границе на Сумщине и Черниговщине: могут ли россияне пойти в наступление

Зима не самое лучшее время для наступательных действий, говорят военные.

В настоящее время в направлении Сумской и Черниговской областей армия Российской Федерации не имеет достаточного сил для наступления.

Об этом заявили представитель оперативно-тактической группировки войск "Сиверск", полковник ВСУ Вадим Мысник в эфире телеканала "Мы-Украина".

"Мы наблюдаем наличие вражеских подразделений вдоль границы, они также проводят фортификационные работы, укрепления, минируют территорию. Однако создания группировки врага для проведения масштабных наступательных действий мы не видим", — сообщил представитель ОТУ "Северск".

Кроме того, отмечает военный, нынешние погодные условия не способствуют ведению активных наступательных действий.

Как сообщалось, в Сети на днях появилась информация о "прорыве" в Сумской области. Впрочем, Силы обороны удерживают позиции и готовы к возможным попыткам проникновения российских ДРГ.

Читайте также: