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Ситуация на границе с Беларусью контролируемая, но "несколько напряженная" – ГПСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
680
Время на прочтение
1 мин
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Ситуация на границе с Беларусью контролируемая, но "несколько напряженная" – ГПСУ

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

У России нет ударной группировки на этом направлении.

Ситуация у границы с Беларусью остается контролируемой. Однако из-за присутствия на белорусской территории российских военных она по-прежнему остается "несколько напряженной".

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он также отметил, что ситуация на участке границы с Россией в пределах Черниговской, Сумской и части Харьковской областей – под контролем.

"Ситуация также остается полностью контролируемой на тех участках, где враг был отвергнут – в пределах Черниговской, Сумской и части Харьковской областей", — сказал он.

Напомним, на Харьковщине пограничники вычислили позиции россиян с помощью их же дрона.

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Дата публикации
Просмотры
680
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