Ситуация на границе с Курщиной и ожесточенные атаки на Донбассе – главное со сводки Генштаба

Наиболее активно враг наступает на Покровском и Лиманском направлениях.

С начала суток, 11 августа, на фронте произошло 65 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00

Оккупант продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области.

В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Заречное, Середина-Буда, Порозок, Вольфино, Кружок, Михайловское, Михальчина Слобода. С РСЗО враг бил по Александровке. Также нанес авиационных ударов по Киянице, Юнаковке и Семейкино.

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На Харьковском направлении россияне три раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого. В Волчанске продолжается бой.

Три раза оккупанты атаковали наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Берестового и Песчаного атаки отражены силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Новосадового и в Серебрянском лесу. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 13 боестолкновений, до сих пор продолжается бой у Макеевки.

На Северском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск. Так, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки оккупанты четыре раза пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики совершили шесть штурмовых действий вблизи Часового Яра, Ивановского и Клещиевки. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг пытается продвигаться возле Нью-Йорка, где наши защитники отбивают две атаки, и недалеко от Железного и Дружбы, где уже отражены два штурмовых действия.

Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировке подвергся Торецк, на который враг сбросил КАБы, также оккупанты обстреляли Дилиевку неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки. Силы обороны сдерживают напор и отразили половину атак противника, тринадцать боев еще продолжаются. Самый активный враг у Желанного и Калинового. Подверглись ударам НАРами по вооружению штурмовой авиации Александрополь и Николаевка.

Покровское направление на карте / Фото: Deepstatemap

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На Кураховском направлении с начала суток захватчик однажды атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Константиновки.

На Времивском направлении было отражено одно штурмовое действие противника в сторону Водяного.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении россияне два раза безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Новоандреевке и Лобковому.

На Приднепровском направлении две атаки захватчиков не имели успеха.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области РФ обстреляла Антоновку, один человек погиб, еще четверо ранены.

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