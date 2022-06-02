Ситуация на Харьковщине: оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру и готовятся к наступлению

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации в Харьковской области.
В Харьковском направлении россияне активных действий не предпринимали. Основные усилия сосредоточиваются на содержании занятых рубежей и маршрутов поставки, сдерживании действий Сил обороны.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 2 июня.
Враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Циркуны, Старая Гнилица, Победа и Старый Салтов. Также оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Нового.
На Слобожанском направлении противник готовится к наступлению, вражеские подразделения пополняют утраченное вооружение, военную технику и материальные средства.
Чтобы снизить наступательный потенциал украинских войск, россияне применяют ствольную и реактивную артиллерию по позициям Сил обороны.
На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на создании условий для наступления. Захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.
Ранее в Генштабе рассказали о ситуации на Криворожском направлении.
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