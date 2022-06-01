Ситуация на Харьковщине: россияне обстреляли позиции ВСУ возле Русских Тишков, Золочева и Дергачей

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации в Харьковской области.
На Харьковском направлении основные усилия россияне сосредоточиваются на удержании занятых рубежей и сдерживании продвижения украинских войск.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 1 июня.
Враг производит огневое поражение позиций Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Золочев и Дергачи. Таким образом, оккупанты пытаются снизить наступательный потенциал украинских войск.
В Славянском направлении захватчики обстреляли из артиллерии украинские подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Родное. Враг вел наступление в направлении Довгенького и Дибровного (Изюмский район Харьковщины), понес потери и отошел.
Ранее в разведке сообщили, что оккупанты обустраивают свои позиции в 3 км от границы с Украиной.
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