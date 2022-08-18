Ситуация на Харьковском направлении: враг задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО

По данным Генштаба, оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые позиции, провести мероприятия по восстановлению боеспособности понесших потери подразделений пополнить запасы логистического обеспечения войск.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины 18 августа.

"Враг пополнил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы", — говорится в строительстве.

Также читайте Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС на 19 августа — военная разведка

В сводке отмечается, что противник задействовал танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Калиново, Слатино, Дергачи, Питомник, Базалиевка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Куту, Гусаровка, Печенеги, Лебяжье, Коробочкино, Старая Гнилица, Слобожанское, Чеполь и Большие Проходы.

Также, по данным Генштаба, оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки.

Напомним, ночью 18 августа россияне массированно обстреляли из артиллерии Харьков. На сегодня в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года рождения, ранены 42 человека.

Россия перебросила в Калининград самолеты МиГ-31 с "Кинжалами" на борту

Читайте также: