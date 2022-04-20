Ситуация на Изюмском направлении: оккупанты перегруппировали войска и переодевались в форму ВСУ

Ситуация на Изюмском направлении: оккупанты перегруппировали войска и переодевались в форму ВСУ

Под Довгеньким и Старой Гнилицей враг понес потери и отступил.

Враг осуществил перегруппировку войск на Изюмском направлении.

Как особенность отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 20 апреля.

Также читайте Мариуполь ровнял с землей российский генерал из Одессы — украинская разведка

В районе населенного пункта Дибровное противник проводил наступательные действия, имеющие частичный успех.

В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел.

Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Довгенькое. Противник с потерями отступил.

Напомним, высокопоставленные чиновники из США заявили, что в начале расширенного наступления России на Донбассе, страна-агрессорка не имела никаких серьезных территориальных достижений.

Читайте также: