Ситуация на Изюмском направлении: оккупанты перегруппировали войска и переодевались в форму ВСУ

Под Довгеньким и Старой Гнилицей враг понес потери и отступил.
Враг осуществил перегруппировку войск на Изюмском направлении.
Как особенность отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 20 апреля.
В районе населенного пункта Дибровное противник проводил наступательные действия, имеющие частичный успех.
В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел.
Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Довгенькое. Противник с потерями отступил.
Напомним, высокопоставленные чиновники из США заявили, что в начале расширенного наступления России на Донбассе, страна-агрессорка не имела никаких серьезных территориальных достижений.
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