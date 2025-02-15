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Ситуация на Краматорском направлении: где наступал враг и добился ли успеха

Ситуация на Краматорском направлении: где наступал враг и добился ли успеха

Фронт, Донецкая область / Фото: ТСН.ua

Попытки оказались неудачными.

Сегодня, 15 февраля, россияне наступали в сторону Константиновки (Краматорское направление). Привлекали коряги, броню и мопеды.

Об этом пишет военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Минимум 15 мопедов, несколько единиц техники и большинство пехоты были уничтожены, продвижения практически не достигли, кое-где заняли серую зону, но их целый день забивали сбросами, ночью по стандарту таблетки от доктора "Вампирита", — заметил Осман".

Ранее речь шла о том, что российские войска все ближе к городу Константиновке Донецкой области. Поэтому враг может применять по населенному пункту более широкий спектр вооружений.

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