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Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях существенно обострилась – Сырский

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях существенно обострилась – Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский/Фото: Military Media Center

Враг хочет прорвать оборону ВСУ и снова захватить украинские территории.

Российские оккупанты возобновили попытки штурма на Лимано-Купянском направлении, враг существенно активизировал силы.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

"Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Враг хочет прорвать нашу оборону и снова захватить наши территории. Но благодаря действиям наших подразделений врагу воплотить свои планы не удастся", — написал он.

Напомним, Силы обороны добились новых успехов на Бахмутском направлении. Российская армия понесла существенные потери.

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Дата публикации
Просмотры
4172
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