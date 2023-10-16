Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях существенно обострилась – Сырский

Враг хочет прорвать оборону ВСУ и снова захватить украинские территории.

Российские оккупанты возобновили попытки штурма на Лимано-Купянском направлении, враг существенно активизировал силы.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

"Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Враг хочет прорвать нашу оборону и снова захватить наши территории. Но благодаря действиям наших подразделений врагу воплотить свои планы не удастся", — написал он.

Напомним, Силы обороны добились новых успехов на Бахмутском направлении. Российская армия понесла существенные потери.

Читайте также: