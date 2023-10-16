Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях существенно обострилась – Сырский

Враг хочет прорвать оборону ВСУ и снова захватить украинские территории.
Российские оккупанты возобновили попытки штурма на Лимано-Купянском направлении, враг существенно активизировал силы.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.
"Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Враг хочет прорвать нашу оборону и снова захватить наши территории. Но благодаря действиям наших подразделений врагу воплотить свои планы не удастся", — написал он.
Напомним, Силы обороны добились новых успехов на Бахмутском направлении. Российская армия понесла существенные потери.
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