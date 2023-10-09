Ситуация на Купянском направлении: в ВСУ назвали дальнейшие планы врага

На Лимано-Купянском направлении противник акцентирует свое внимание вблизи сел Синьковки, Ивановки и Макеевки.

На Лимано-Купянском интенсивность боевых столкновений несколько снизилась из-за осадков и ухудшения погодных условий.

Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Также читайте Зеленский назначил нового командующего Сил терробороны ВСУ: кто вступил в должность

"В связи с интенсивными и обильными осадками, которые в последние дни идут в полосе ответственности Восточной группировки войск, интенсивность боевых столкновений на Лимано-Купянском направлении снизилась. Да, нельзя сказать, что они вообще отсутствуют – 11 боевых столкновений произошло за прошедшие сутки. Однако интенсивность и обстрелов, и применение авиации упала", – сказал Евлаш.

По его словам, оккупанты также уменьшили активность своей авиации на Лимано-Купянском направлении.

"Если раньше мы говорили о 15 ударах Су-35, Су-25, то за минувшие сутки не произошло ни одного. Также упала интенсивность и использование беспилотников. Дважды они нанесли удары своими FPV-дронами и еще один нам удалось уничтожить", — отметил спикер Восточной группировки войск.

Всего за сутки россияне 465 раз нанесли удары по позициям ВСУ. Во время этих боевых столкновений удалось ликвидировать 150 оккупантов убитыми и ранеными и еще 4 взяли в плен.

Что планируют оккупанты

Противник сейчас акцентирует свое внимание вблизи сел Синьковки, Ивановки и Макеевки (не путать с городом Макеевка вблизи Донецка).

Синковка на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Села Ивановка и Макеевка на карте / Фото: Deepstatemap

Пытается перебрасывает туда свои штурмовые отряды, Шторм-Z, разные стрелковые батальоны и танковые подразделения. Однако успехов у них нет.

"Осталось еще несколько недель до окончательного осеннего бездорожья, к этому времени россияне будут пытаться интенсифицировать свои действия, чтобы добиться каких-либо успехов. Сейчас противник акцентирует внимание именно на использовании артиллерии", – подытожил Евлаш.

Ранее депутат Харьковского горсовета Олег Абрамычев заявил, что РФ может снова атаковать Купянск.

Читайте также: