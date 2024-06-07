Ситуация на Купянском направлении: военный рассказал о планах россиян

Военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович рассказал, что защитники Украины держат оборону на Купянском направлении и не дают врагу реализовать планы.

Об этом пишет "Эспрессо".

Военный отметил, что на Купянском направлении в полосе ответственности 77-й отдельной аэромобильной бригады в районе Стельмаховки враг уже второй месяц постоянно штурмует украинские позиции.

"Противник определенное время накапливает силы, а пока накапливаются силы, то он уменьшает штурмы. То есть больше работает малыми группами, пехотой, меньше использует бронетехнику. Как только россияне накопили ресурсов, то они направляют все эти ресурсы на штурм. Это может 8-10 единиц техники, которая одновременно идет на наши позиции, с использованием десанта и танков", – рассказал Виктор Петрович.

Военный также объяснил, чего хочет добиться враг на Купянском направлении.

"Россияне хотят создать на нашем направлении серьезную болевую точку, куда нужно заводить подкрепления и дополнительные ресурсы, чтобы удержать фронт. Но наши военнослужащие не дают врагу воплотить его план, отражая все атаки", — подчеркнул Виктор Петрович.

Напомним, на одном из направлений ВСУ активно уничтожают оккупантов. На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже четыре боевых столкновения в районах Песчаного, Дружелюбовки и Грековки.

Читайте также: