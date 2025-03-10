Ситуация на Курщине: продвижение россиян и уничтожение врага по трубопроводу

В начале марта российские войска пытались продвинуться в глубь украинских позиций в Курской области. В частности, РФ массово вовлекает в боевые операции военных из КНДР.

Детальнее о ситуации – читайте в материале ТСН.ua.

Враг продвинулся на Курщине

7 марта российские захватчики продвинулись в Старой Сорочине и Новой Сорочине, сообщало DeepState.

А впоследствии, россияне захватили Старую Сорочину, расположенную к северо-западу от Суджи, сообщал Институту изучения войны (ISW). Также из геокадров видно, что в тот день российские войска продвинулись юго-восточнее Николаево-Дарино.

Согласно карте проекта Deepstate, также почти три четверти украинских сил на территории России находятся в состоянии почти полного окружения и рискуют быть разделенными на две части.

Как сообщалось, оставшиеся у границы украинские войска имеют связь с основными силами через узкий коридор длиной около километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте. Единственная украинская дорога в Суджу — в зоне действия российских беспилотников, что значительно усложняет усилия по содержанию района и возможное отступление.

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Кроме того, по данным The Telegraph, враг расширяет зону боевых действий ближе сел Новенькое и Басовка, а также заняли Новую и Старую Сорочицы.

7 марта в сети начала распространяться информация, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны в Курской области. Однако в Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о массовом прорыве границы между Новеньким и Журавкой.

В ЦПИ сообщили, что враг продолжает действовать одиночными группами, пытающимися закрепиться на украинской территории и расширить зону боевых действий. Силы обороны Украины эффективно уничтожают эти группы.

Противник в газовой трубе

По информации Генштаба ВСУ, в районах населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области противник по-прежнему действует силами ДРГ и малыми пехотными группами численностью по несколько человек. В частности, россияне используют для перемещения трубу газопровода.

"Они пытаются закрепиться на территории Украины, чтобы расширить зону боевых действий, но постепенно уничтожаются!, — говорят в Генштабе. — Кроме того, возведенные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окрестностях города Суджа в Курской области. В настоящее время силы российских спецназовцев очень силятся".

В Генштабе отметили, что в Курской области продолжаются тяжелые бои, обстановка остается сложной, но под контролем украинского командования.

Уничтожение вражеских диверсантов

Утром 8 марта около сотни военнослужащих российской армии прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи.

Волонтер Мирослав Гай сообщил, что армия РФ пыталась проникнуть на подконтрольную ВСУ территорию, используя подземные коммуникации. Однако украинские десантники организовали засаду и уничтожили вражескую группу.

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По его словам, командование одной из десантно-штурмовых бригад заранее получили разведданные о планах россиян использовать подземные коммуникации магистрального газопровода "Прогресс" для диверсионной деятельности в Суджанском районе.

Однако ВСУ организовали засаду и ликвидировали около 80% личного состава врага.

В Десантно-штурмовых войсках ВСУ отметили, что по живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, а также применялись беспилотные системы разных типов.

В свою очередь, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что ВСУ следует делать выводы. По его словам, противник и дальше будет использовать какие-то нестандартные способы проникнуть в наш тыл.

"Он не пытается экономить или беречь, бросая их на заведомо провальные операции. То, что они становятся провальными, уже становится понятно", – сказал Тимочко.

Угроза оцепления ВСУ

Издание The Telegraph сообщило, что десять тысяч украинских защитников оказались под угрозой оцепления после прорыва российских войск через линию фронта и их продвижение на критически важную линию поставок по двум направлениям в Курской области РФ.

В The Telegraph также отметили, что россияне усилили давление на ключевой населенный пункт Суджи, контролируемый ВСУ.

Как сообщил источник издания, Украина рассматривает возможность отступления из Курска во избежание потерь.

Как сообщало издание Forbes, постоянные атаки элитных российских беспилотников уничтожили сотни транспортных средств на главной дороге между Курском и городом Суджа, что является ключевым пунктом обороны украинского выступления в регионе. Также Россия уничтожает мосты.

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Там отметили, что воспользовавшись ухудшением поставок украинской оперативно-тактической группировки "Северск", значительно большие российские и северокорейские силы в Курске активизировали свое трехмесячное контрнаступление.

Украинские бригады, находящиеся на северной оконечности выступления, отступают в направлении Суджи, где недавно смогли отразить попытку российского прорыва через старый газопровод.

Как отмечает издание, это отступление может предшествовать полному выходу Украины из Курской области и возвращению в более безопасные районы северной территории Украины.

Что говорят эксперты

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что вражеские дроны фактически контролируют логистический маршрут, поэтому обеспечение логистики украинских сил в Курской области очень сложно.

В то же время Попович отметил, что непростая ситуация в Курщине складывалась постепенно. Враг уже не первый день пытается вклиниться с флангов, чтобы перерезать главную трассу.

Он добавил, что война изменчива, и ситуация может меняться: на одном направлении она может быть благоприятна для ВСУ, на другом – преимущество может получить враг. К примеру, сегодня на Покровском направлении украинские войска имеют успехи. Они остановили наступление россиян и уже перешли к контратакам.

оккупанты пытаются восстановить свои позиции, но пока не имеют успеха.

Военный эксперт и аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что присутствие Сил обороны в Курской области – это тот самый козырь, об отсутствии которых говорил Трамп.

По его словам, если до начала переговорного процесса удастся вытеснить силы обороны Украины с Курщины, то у украинской стороны будут хуже переговорные позиции. Поэтому именно с этим связана интенсификация боевых действий.

Также он отметил, что ситуация на Курщине ухудшилась не из-за отсутствия разведданных от США. Россияне тотально давят на позиции ВСУ с февраля.

Причина успеха россиян

В новом отчете Института изучения войны (ISW) отметили, что россияне добились определенных успехов в продвижении на Курщине после того, как США остановили обмен разведывательными данными с Украиной.

Однако, связь от приостановки обмена разведданными там рассматривают как косвенную.

Там считают, что это решение Белого дома могло иметь разрушительные последствия для украинских защитников.

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"Привлекает внимание временная корреляция между приостановкой обмена разведывательной информацией между США и Украиной и началом захвата Россией украинского Курского выступления", — говорится в отчете.

Новости из США о приостановлении предоставления Украине военной помощи и неопределенной во временном измерении паузы в обмене разведывательными данными стало известно 5 марта. Уже в последующие дни в Курском направлении можно было наблюдать активизацию сил ВС РФ.

"6 и 7 марта российские войска активизировали наступательные действия с целью вытеснения украинских войск из Курской области", — отмечают аналитики.

Есть ли опасность прорыва россиян

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что РФ отправляет небольшие штурмовые группы в направлении населенного пункта Новенькое Сумской области. оккупанты хотят попытаться закрепиться, чтобы впоследствии попытаться перерезать ВСУ логистические пути.

По его словам, пограничники используют артиллерию, минометные расчеты, а также подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов и поражают захватчиков на этом направлении, чтобы максимально его уничтожать.

Главком рассказал о ситуации на Курщине

Днем, 10 марта, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на границе Сумской и Курской областей под контролем украинских войск.

Он отметил, что ряд приграничных населенных пунктов разрушен врагом, но РФ, несмотря на привлечение северокорейской пехоты, несет большие потери.

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К примеру, в районе Плехового за четыре дня враг потерял почти батальон.

По словам главкома ВСУ, отдельные ДРГ и малые пехотные группы противника, пытающиеся проникать на территорию Украины, уничтожаются огневыми средствами украинских войск благодаря заранее созданной системе обороны.

"На месте принял решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей. Пока угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные мероприятия по маневру на выгодные рубежи обороны", — заверил Александр Сырский.

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