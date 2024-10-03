Ситуация на Курщине изменилась: полковник СБУ Костенко рассказал, что происходит в области РФ

В Курской области продолжается маневровая война, однако ВСУ сохраняют инициативу по некоторым направлениям.

Об этом сказал народный депутат, секретарь парламентского Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко в эфире "Эспрессо" 3 октября.

"Конечно, обстановка на Курщине изменилась, сравнивая с тем, как мы туда заходили. Сейчас противник подтянул довольно серьезные свои силы, у него уже там более 40 тыс. личного состава", — сообщил полковник СБУ.

По его словам, сначала у Курской области был дефицит сил армии РФ, поэтому бойцы ВСУ могли продвигаться, оставляя противника у себя за спиной. Но сейчас ситуация на Курщине более сложная, ведь российские войска, кроме удерживающих оборону, на некоторых направлениях пытаются отвоевывать территории.

"Идет маневровая война, там даже нет сплошных линий обороны. И мы, и противник делаем попытки создать ситуацию, когда кто-то благодаря лучшему маневру окажется в выигрышной ситуации", — отметил он.

По его словам, в направлении реки Сейм враг пытается удерживать свои войска, заключает понтонные переправы, разбиваемые украинскими войсками.

"Мы пытаемся российских солдат отрезать от наступления на Любимовку. Сказать, что у кого-то есть на 100% преимущество, нельзя. У нас нет уже такой активности в наступлении, которая была в начале. Но инициативу на некоторых направлениях мы еще сохраняем", — заметил Роман Костенко.

Напомним, ранее бойцы ВСУ рассказали о начале боевых действий и какая ситуация в Курщине сейчас.

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