Ситуация на Курском направлении ухудшилась: военный ВСУ указал на важную проблему

На сегодняшний день осталось лишь несколько маршрутов заезда и выезда на Курщину.

На территории Курской области РФ, где идет спецоперация Сил обороны Украины, враг начал применять разного рода FPV-дроны для контроля путей поставок украинских подразделений. Возникают проблемы с подвозом боеприпасов и провизии, эвакуацией раненых, подвозом подкрепления.

Об этом написал в сети Х военнослужащий Сергей Карякин с позывным "Восточный".

По его словам, с февраля враг контролирует логистику СОУ не только на территории Курской области, но и на границе Сумской области.

“Экипажи врага работают слаженно и профессионально. Летают группами FPV на небольшом расстоянии друг от друга, хорошо координируя между собой. Часто используют тактику "засад" с посаженным на землю дроном в режиме ожидания”, — рассказал он.

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Артем Карякин утверждает, что на сегодняшний день осталось лишь несколько маршрутов заезда и выезда на Курщину.

"Некоторые участки дорог полностью или частично заблокированы нашей пораженной техникой. Логистику, если не назвать мёртвой, то едва живой точно можно. Возникают проблемы с подвозом боеприпасов и провизии, эвакуацией раненых, подвозом дополнительного л/с, не говоря уже о ротациях. Раненые могут ждать эвакуации по несколько дней, если транспорт вообще доедет. Уже знаем о случаях вынужденных "ротаций" пешком”, — написал он.

Кроме того, по словам военного, трудности добавляют погодные условия, при которых "дорогая жизнь" постепенно превращается в абсолютное болото.

При этом Артем Карякин отметил, что враг прилагает серьезные усилия для прорыва на КПВВ "Суджа" через украинскую границу, наступая от Свердликова, а также от Мелового до Олешни, чтобы взять на полный огневой контроль "дорогу жизни" СОУ.

“Колоссальные потери российской пехоты нивелируются привлечением огромного количества беспилотников, а некроз логистики со временем приводит к потерям наших позиций. Впрочем, это был только вопрос времени, слишком узкая зона нашего контроля буквально с парочкой дорог, соединяющих ее с тылом – этого было мало изначально”, — отметил он.

Военный уверяет, что этим сообщением не разгоняет "зраду" и не создает панику, заметив, что командование знает о сложной ситуации и принимает частичные меры, которых, к сожалению, пока недостаточно.

Напомним, ВСУ осуществили новую серию механизированных атак в Курской области и прорвались на глубину до 5 километров за российскую линию обороны к юго-востоку от Суджи.

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