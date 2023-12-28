Ситуация на Лимано-Купянском направлении: эксперт указал, где самая большая опасность

По мнению Коваленко, угроза для Лиманского направления меньше, чем для Купянска.

Российские оккупанты сосредоточили свои усилия на Купянском направлении еще с конца мая этого года. Они пытаются выйти к реке Оскол и захватить город Купянск. Для последнего им нужно взять село Синьковка, которое враг атакует уже около полугода.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает "Эспрессо".

Он обратил внимание, что на Купянско-Лиманском направлении действуют две группы войск РФ:

это группа войск "Запад" на Купянском направлении,

группа войск "Центр", действующая из Кременной в направлении Лимана и Боровой.

"Наиболее боеспособная из них — группа войск "Запад". Они не меняли и не ослабляли свой состав, в то время как группа войск "Центр" именно это и делала. Потому что наиболее боеспособные бригады были передислоцированы под Авдеевку", — пояснил Коваленко.

По информации эксперта, на Лиманском направлении действует наименее боеспособная 25-я общевойсковая армия РФ. Поэтому, по мнению Коваленко, угроза для Лиманского направления меньше, чем для Купянска.

"На Купянске продолжает действовать группа войск "Запад", и для них основным препятствием является маленькая деревня Синьковка. Это село россияне пытаются оккупировать уже полгода", — напомнил он.