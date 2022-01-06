Ситуация на передовой: за минувшие сутки боевики четырежды нарушали "тишину" на Донбассе

Ситуация на передовой: за минувшие сутки боевики четырежды нарушали "тишину" на Донбассе

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Вооруженные формирования русской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 5 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

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Об этом 6 января в утренней сводке сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, в направлении Авдеевки враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса. Возле Шумов противник обстреливал позиции украинских войск из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Катериновки оккупанты вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Майорска российские наемники совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 6 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, 1 января от последствий ранения пулей снайпера скончался 20-летний коростенец Игорь Тычина. Кроме того, погиб 23-летний боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Станислав Богуславский.

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