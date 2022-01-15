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Ситуация на передовой: за прошедшие сутки боевики дважды открывали огонь в сторону позиций ООС

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Ситуация на передовой: за прошедшие сутки боевики дважды открывали огонь в сторону позиций ООС

Associated Press

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

За прошедшие сутки, 14 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом в утренней сводке 15 января сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, возле Водяного российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Причепиловки противник произвел обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 15 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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