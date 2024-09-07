Ситуация на Покровском направлении ухудшилась: чего сейчас не хватает военным

Защита Покровска и вообще Донецкого направления во многом зависит от обеспеченности подразделений дронами разного назначения. И в последнее время ситуация с обеспечением необходимыми средствами ухудшилась.

Об этом рассказал боец подразделения аэроразведки 59-й ОМПБр Александр Карпюк.

На фронте нужны дроны

Военный отметил, что раньше возможности подразделения выполнять оборонные и штурмовые задачи зависели прежде всего от количества людей. На численности личного состава формировалась стратегия наступления либо обороны. Но в условиях сегодняшней войны "все не так очевидно".

"Пара экипажей хороших фпвишников, при поддержке карусели "мавиков" (со сбросами и без) и крыльев, может "разложить" взвод на штурме. Если у них будут эти "мавики" и FPV", — отметил он.

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По словам Карпюка, из-за большой активности боевых действий в Донецком направлении потребность в беспилотниках увеличилась, но того, что дают государство и волонтеры, на всех не хватает. Он добавил, что когда начались штурмы Авдеевки, была возможность использовать FPV-дроны для уничтожения даже одиночных оккупантов.

"Если была подвижная цель – мы ее уничтожали. Если движущейся не было – наносили поражение по стационарной. И в большинстве своем весь рабочий день мы били движущиеся цели. Транспорт, оккупантов, броню – все. Мы сделали из Писок дорогу смерти в свое время, потому что в нас было чем", – рассказал военный.

Он добавил, что сейчас все сложнее. И бойцам приходится "фильтровать" цели из-за дефицита дронов и применять имеющиеся средства против более значительных целей, чем единичные солдаты врага. В то же время средства РЭБ врага эволюционируют, поэтому для успешного применения дронов необходимы постоянные их изменения и донастройки, а также увеличение количества дронов, имеющих функцию захвата цели.

Сколько денег нужно на дроны

По мнению Карпюка, именно такие усовершенствованные дроны могут изменить расклад сил в Донецком направлении. А для их приобретения по приблизительным подсчетам нужно до 30 млн долларов, что "не очень большая сумма в бухгалтерии войны".

"В моем подразделении [аэроразведки – ред.] появилось предложение, чтобы кто-то из "больших людей" сформировал что-то типа фонда поддержки, который сможет аккумулировать 10-20-30 млн долларов, которые были бы направлены исключительно на закупку "мавиков", FPV и антенн наземных станций", – рассказал военный.

Он отметил, что такой фонд позволил бы значительно ускорить процесс поиска, закупки и поставки дронов на фронт, что крайне важно из-за приближения зимы.

Зима увеличит потребность в дронах

Карпюк объяснил, что зима – "это не время крыльев", ведь ухудшение погоды и как следствие видимости делает разведывательные дроны главным средством, обеспечивающим оперативную осведомленность на поле боя.

"Облачность на высоте 100-200 метров не позволит летать большим крыльям. Мы сильно потеряем в оперативной осведомленности, наличие "мавика" и фпвишки на подлете будет решать результат боя", — подчеркнул военный.

Он объяснил, что если войска не получат достаточного количества необходимых средств к началу зимы, Покровск придется сдать, а Славянск будет следующим.

"Надо уже честно признать, что мы не вытягиваем это направление. Нам нужно больше денег на это и больше средств. А завтра их нужно будет больше в разы, потому что погодные условия ухудшатся, потери "мавиков" возрастут", — подчеркнул Карпюк.

По его подсчетам 30 миллионов долларов хватит примерно на 3000 разведывательных дронов и 17 тысяч FPV-дронов, дневных и ночных. Именно в ночных дронах, оборудованных тепловизионными камерами, возрастет потребность в холодное время года, ведь световой день уменьшится, а погодные условия и видимость ухудшатся. И размещать заказы на необходимые беспилотники нужно уже сейчас, чтобы успеть получить их до начала зимы.

"Такое количество дронов может стать game changer на Донецком направлении. Сумма [30 млн долларов – ред.] не заоблачна для государства или топовых спонсоров. А с учетом того, какое преимущество благодаря этим средствам получит ВСУ — об этом и говорить нечего. Поэтому осталось только найти людей, которые смогут быстро запустить такой проект", – отметил военный.

Он еще раз подчеркнул, что без этих дронов "зима будет гораздо сложнее", а через несколько месяцев решать эту проблему будет уже поздно.

Напомним, Зеленский отметил, что непростая ситуация на Покровском направлении, где проводят штурмовые действия российские оккупанты, на протяжении последних дней стала улучшаться благодаря действиям украинских воинов.

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