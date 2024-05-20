Ситуация на Харьковщине: Зеленский заявил об одной из потребностей для подготовки к бою

После того, как российские войска пересекли границу и начали вторжение на Харьковщине, ситуацию на северо-востоке страны удалось контролировать. В то же время нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в рамках новой мобилизационной операции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью международному агентству Reuters.

Он сказал, что мир не должен забывать, что Россия активно давит на востоке.

"Вооруженные силы Украины уже растянуты на линии фронта протяженностью более 1000 км, но нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в рамках новой мобилизационной операции", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия на фронте превосходит численностью и вооружением, наступая на северо-востоке и востоке Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью Reuters в Киеве в понедельник, 20 мая. Он также отметил, что США сопротивлялись призывам Украины использовать свои ракеты против международно признанной российской территории на фоне беспокойства Запада по поводу риска эскалации.

Читайте также ведущие новости дня: