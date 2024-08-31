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Ситуация на Сумщине: более 300 вражеских ударов в сутки и двое погибших

Ситуация на Сумщине: более 300 вражеских ударов в сутки и двое погибших

Последствия обстрела / Фото: Национальная полиция Украины

Среди раненых – ребенок.

Российские войска ежедневно обстреливают населенные пункты Сумской области. За минувшие сутки армия РФ нанесла 312 ударов из разных видов оружия по 42 населенным пунктам.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

В результате российских атак два человека погибли, еще 17 получили ранения разной степени тяжести, среди них — 10-летний ребенок.

Кроме этого, повреждены три учебных заведения, складские и производственные помещения предприятия, два гаража, 14 частных жилых домов, пять магазинов, 19 многоквартирных домов, церковь, два гаража, объект инфраструктуры, 11 автомобилей, ангар предприятия, три административных здания, газопровод низкого давления.

Напомним, на гражданскую инфраструктуру Глухова в Сумской области россияне сбросили управляемые авиабомбы.

Власти Сумской области призывают жителей приграничья выехать в более безопасные регионы из-за того, что россияне продолжают интенсивно обстреливать область – под эвакуацию подпадают 183 населенных пункта.

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