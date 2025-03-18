Ситуация на Сумщине: Генштаб сообщил, прорвали ли россияне границу

Сил обороны не дают захватчикам закрепиться на территории Сумской области. враг несет большие потери в живой силе.

Государственную границу между Сумской и Курской областями контролируют Силы обороны Украины. Распространяемая в соцсетях информация о якобы продвижении оккупантов вглубь территории Сумщины не соответствует действительности.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского пограничья. Противник оперативно уничтожается огненными средствами благодаря слаженным действиям и заранее созданной системе обороны", — отметили в военном командовании.

В Генштабе подчеркнули, что подразделения Сил обороны сводят на нет все попытки захватчиков закрепиться на территории Сумской области.

"Враг несет значительные потери в живой силе. Командованием Вооруженных Сил Украины принимаются все необходимые меры по усилению нашей группировки войск техническими средствами и резервами. Также украинские воины продолжают удерживать территории в Курской области", — добавили военные.

Также украинцев предупредили о необходимости доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике.

"Враг не прекращает оказывать информационно-психологическое давление и распространяет свои пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного командования, распространения панических настроений и уныния в украинском обществе. Просим доверять только официальным источникам и проверять информацию", — отметили в Генштабе.

Напомним, к границе в Сумской области продвигается большое количество российских подразделений, которые были задействованы в боях в Курской области. Войска РФ активизировали движение к украинской границе, но ВСУ контролируют ситуацию.

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