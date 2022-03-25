Ситуация на Сумщине: оккупанты расстреляли местных жителей и разрушили фермерское хозяйство

"Самая горячая точка" в регионе — Тростянец.

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Сумскую область: в результате вражеских атак гибнут мирные жители.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Также читайте ВСУ за сутки уничтожили несколько беспилотников врага и крылатые ракеты — Арестович

По его словам, "горячая точка" в регионе — Тростянец. "Наши вооруженные силы ведут бои за освобождение общины. Под пулями и обстрелами община работает: врачи делают свою работу, местные волонтеры и активисты поддерживают жизнь в общине, насколько это возможно в сегодняшних условиях", — сообщил Живицкий.

Он подчеркнул, что мобильная связь в городе есть, но света нет. Ведь оккупанты не подпускают энергетиков починивших сети.

По информации главы области, вчера в Конотопском районе продолжались бои: "Двое наших людей ранены, еще двое убили вражеские российские военные". Кроме того, в селе Большой Самбор русские оккупанты обстреляли из огнестрельного оружия местных гражданских жителей: два человека.

За минувшие сутки во время обстрелов Сыворотки и Низов армия РФ разрушила фермерское хозяйство. Уничтожены несколько человеческих домов. В больнице с ранениями оказались пять человек.

"Продолжаются похищения людей в пограничных селах Краснопольской общины. Вчера военные России похитили мужчину", — рассказал Живицкий.

Как сообщалось, ВСУ уничтожили российскую батальонную группу: из 648 оккупантов выжили только трое. Военные уничтожили российскую батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Читайте также: