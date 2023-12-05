Ситуация на Таврическом направлении: оккупанты возобновили использование штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52

Российские оккупанты на Таврическом направлении возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, оккупанты не уменьшают количество наземных атак. В сутки на направлении зафиксировано 37 столкновений. Кроме того, было зафиксировано 18 авиаударов.

"В частности, враг, после некоторого перерыва, возобновил применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52. Еще семь военнослужащих врага сдались в плен. А общие потери окупантов в операционной зоне ОСУВ Таврия составили 428 человек", — подчеркнул командующий.

Украинские военные также уничтожили 21 единицу военной техники окупантов: пять ББМ, две артиллерийские системы, 10 БпЛА и две единицы специальной техники. Уничтожены были и три склада с боеприпасами.

Напомним, что россияне ударили четырьмя ракетами по Селидову – разрушены дома и учебное заведение.

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