Ситуация на украинских границах: в ГНСУ рассказали о очередях на КПП

Очереди на границе с Молдовой отсутствуют.

До сих пор на границах немало украинских граждан, которые хотят уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации, которое произошло 24 февраля.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что сейчас КПП с соседними странами не перегружены. Небольшое скопление автобусов есть на пункте пропуска Краковец, что на польской границе, а также автомобилей в "Порубном", на границе с Румынией.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на утро 12 марта:

Республика Польша:

"Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов, 40 пешеходов;

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Краковец" — 0 л/а, 18 автобусов, 0 пешеходов

"Шегини" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 30 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

"Малые Селменцы" – 20 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);

"Косино" – 15 л/а, 0 пешеходов;

"Лужанка" — 5 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 30 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" – 60 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова – очереди отсутствуют.

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