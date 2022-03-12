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Ситуация на украинских границах: в ГНСУ рассказали о очередях на КПП

Ситуация на украинских границах: в ГНСУ рассказали о очередях на КПП

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Ситуация на украинских границах: в ГНСУ рассказали о очередях на КПП

Associated Press

Очереди на границе с Молдовой отсутствуют.

До сих пор на границах немало украинских граждан, которые хотят уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации, которое произошло 24 февраля.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что сейчас КПП с соседними странами не перегружены. Небольшое скопление автобусов есть на пункте пропуска Краковец, что на польской границе, а также автомобилей в "Порубном", на границе с Румынией.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на утро 12 марта:

Республика Польша:

  • "Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов, 40 пешеходов;
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Краковец" — 0 л/а, 18 автобусов, 0 пешеходов
  • "Шегини" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Ужгород" – 30 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
  • "Малые Селменцы" – 20 пешеходов.

Венгрия:

  • "Тиса" – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
  • "Косино" – 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" – 30 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" – 60 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова – очереди отсутствуют.

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