Ситуация на украинских границах: в ГНСУ рассказали о очередях на КПП

Очереди на границе с Молдовой отсутствуют.
До сих пор на границах немало украинских граждан, которые хотят уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации, которое произошло 24 февраля.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Отмечается, что сейчас КПП с соседними странами не перегружены. Небольшое скопление автобусов есть на пункте пропуска Краковец, что на польской границе, а также автомобилей в "Порубном", на границе с Румынией.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на утро 12 марта:
Республика Польша:
- "Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов, 40 пешеходов;
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Краковец" — 0 л/а, 18 автобусов, 0 пешеходов
- "Шегини" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Ужгород" – 30 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
- "Малые Селменцы" – 20 пешеходов.
Венгрия:
- "Тиса" – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
- "Косино" – 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 30 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" – 60 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова – очереди отсутствуют.
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