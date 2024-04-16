Ситуация на восточном фронте значительно ухудшилась – The New York Times обнародовала три ключевых проблемы Украины

Издание называет три критических вызова для Украины: нехватку боеприпасов, хорошо подготовленных войск и сокращение противовоздушной обороны.

Издание The New York Times со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского, оценило позиции украинской армии на восточном фронте, отметив, что они "значительно ухудшились в последние дни".

Об этом говорится в материале The New York Times.

Российские войска прилагали все усилия, чтобы использовать свое растущее преимущество в живой силе и боеприпасах, чтобы прорвать украинские линии, заявил командующий генерал Александр Сырский.

"Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия, используя новые подразделения на бронетехнике, благодаря чему периодически достигает тактических достижений", – отметил генерал.

Между тем, Министерство энергетики Украины призвало граждан зарядить свои аккумуляторы, достать генераторы из хранилищ и "быть готовыми к любому сценарию", поскольку украинские электростанции повреждены или разрушены в результате сокрушительных авиаударов России.

"На фоне критической нехватки боеприпасов. Украинские командиры вынуждены делать трудный выбор относительно того, где развернуть ограниченные ресурсы, поскольку ежедневные потери растут", – говорится в материале.

Издание называет три критических вызова для Украины: нехватку боеприпасов, хорошо подготовленных войск и сокращение противовоздушной обороны.

"Сейчас, когда Россия усиливает свои атаки, каждая отдельная проблема усугубляет влияние других уязвимых мест и увеличивает риск того, что российские войска прорвут украинскую оборону", – говорится в статье.

Относительно снарядного голода The New York Times напомнил о заявлении главного американского военного командира в Европе генерала Кристофера Г. Каволи, который дал откровенную оценку ужасной нехватке боеприпасов в Украине.

"Если одна сторона может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, проиграет сторона, которая не может стрелять в ответ", – сказал Каволи.

По его словам, США предоставили Украине основную часть артиллерийских боеприпасов, и Россия скоро сможет выпустить 10 снарядов на каждый украинский снаряд.

"Если мы не продолжим поддерживать Украину, Украина может проиграть", – заявил он.

Ракеты и снаряды являются главными инструментами войны. Хотя дроны значительно изменили поле боя, их эффективность несколько ограничена.

Также в материале затронули вопросы мобилизации в Украине.

Командующий украинскими силами на востоке генерал Юрий Содоль очертил мрачную картину о численности украинской армии. Солдатам пехоты приходится удерживать свои позиции без особой поддержки артиллерии.

Группа из восьми-десяти солдат обычно имеет задачу защищать 100 метров фронта, но Украина не всегда может выставить полную группу.

"Если будет всего два солдата, то они могут защищать 20 метров фронта. Сразу возникает вопрос: кто будет защищать оставшиеся 80 метров?", — приводит издание слова Содоля.

Парламент недавно принял законы по мобилизации, но процесс длился несколько месяцев. Чтобы удовлетворить немедленные потребности, украинское командование сообщило, что отправит на боевые позиции тысячи солдат, которые сейчас находятся в тылу. Но это создает другую проблему: обеспечить должную подготовку этих солдат.

Сырский заявил, что качество подготовки является "серьезной проблемой".

Деградация украинской противовоздушной обороны также позволила России добиться большего успеха в нацелении на критическую инфраструктуру. Это может оказать "каскадное влияние" на способность Украины наращивать собственное производство оружия, говорится в материале.

"Украина пыталась противостоять российской угрозе, атакуя российские аэродромы и критически важную инфраструктуру в серии ударов беспилотников, но официальные лица в Киеве не питают иллюзий: без сложных западных систем противовоздушной обороны они в беде", — пишет издание.

Напомним, кафиры пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута, в частности, захватить Времен Яр. Также враг создает условия для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию. Об этом 14 апреля заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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