Ситуация на востоке: наши действия вокруг Бахмута, наступление россиян возле Авдеевки и Купянска

10 октября был одним из самых трудных дней для украинских войск в Авдеевке. В частности, российские оккупанты предприняли попытку атаковать несколькими колоннами и десантом. Сообщалось, что ВС РФ потеряли колоссальное количество техники и живой силы. Оккупанты двигались колоннами сразу из нескольких населенных пунктов.

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Битва за Авдеевку

Авдеевка – пригород оккупированного Донецка, который украинская армия держит уже 9 лет – находилась под мощными ударами с воздуха. По сообщению главы Авдеевской военной администрации Виталия Барабаша, один самолет на направлении был сбит – скорее всего, это Су-25, фигурирующий в сводке Генштаба в сутки.

Виталий Барабаш сообщил, что на территории города, где почти два года продолжаются боевые действия, до сих пор находится 1600 гражданских. Особенно мощно россияне атакуют с севера – здесь произошли стрелковые бои. Также для ударов по городу применили РСЗО "Град" и ствольную артиллерию.

Какие силы есть у России на Авдеевском направлении

По словам эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россия в последнее время перебрасывала сюда силы из Луганской области (часть 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии). Ранее в районе Авдеевки действовали так называемые 1-й и 2-й армейские корпуса "ДНР" и "ЛНР", то есть мобилизованные из Донецка и Луганска.

"Регуляров было не так много, а там был сконцентрирован кулак из регулярных подразделений", — отмечает он.

Россия также очень пиарила участие в атаке подразделений "Шторм-Z", в которых воюют российские осужденные.

"Они выполняют свою функцию мяса, но для прорыва использовались полноценные подразделения", – объясняет Александр Коваленко.

10 октября российские войска значительно активизировались под Авдеевкой / Фото: Associated Press

Россияне пошли в мощное наступление под Авдеевкой. Военный корреспондент Юрий Бутусов анализирует ситуацию и объясняет важность происходящего, предупреждая о жестоких боях на этом направлении.

"Битва за Авдеевку будет более ожесточенной, чем битва за Угледар зимой. Наличие плотной застройки Донецка и Ясиноватой способствует скрытым действиям, развертыванию среди жилых районов артиллерии, скрытым действиям бронетехники. Россия сосредоточила значительные силы авиации, которая использует высокоточное оружие, большое количество снарядов, которые могли получить от Северной Кореи и Ирана", - пишет он.

РФ с помощью пехоты хочет добиться хоть какого-нибудь успеха

Авангард российской группировки, наступающей на Авдеевку, 11 октября смог добраться до села Северное. В окрестностях населенного пункта была замечена одна единица военной техники и колонна пехоты врага. Об этом сообщили в Telegram-канале мониторингового сообщества DeepState.

"Судя по кадрам, имеющимся в открытом доступе, по меньшей мере, 1 ВВТ врага доехала до окраин села. Также в этом районе фиксируется колонна пехоты. Дальнейшая судьба обоих — неизвестна", — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что при таком количестве привлеченной техники и личного состава у врага в любом случае будут определенные продвижения. Сейчас ВС РФ за счет преимущества в живой силе пытаются добиться хоть какого-то стратегического успеха, однако пока оснований для этого нет.

"Уже можно оценить масштаб потерь техники за эти два дня. Хотя это только часть", — отметили аналитики, заявив, что пока неясно, что происходит возле села Первомайское.

В DeepState заявили, что битва за Авдеевку продолжается.

Фото: Deepstatemap

ВС РФ учатся воевать и активно используют новые тактики на Донбассе

Российские войска учатся использовать новые тактики во время наступательных действий на Донбассе. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете 11 октября говорится, что, по сообщениям пропагандистов, ВС РФ во время наступления на Авдеевку уделяют большое внимание контрбатарейной борьбе, а также активно используют средства радиоэлектронной борьбы, проводят тщательную артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют четкое взаимодействие между командованием, разведкой и штурмовыми группами.

По словам аналитиков, большая часть российских войск у Авдеевки, скорее всего, являются подразделениями 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР", которые контролируются 8-й российской общевойсковой армией ВС РФ. Эти подразделения имеют проблем с дисциплиной, а также плохо подготовлены.

Эксперты предположили, что сообщения о более высокой эффективности подразделений "ДНР" свидетельствуют о том, что ВС РФ улучшили их интеграцию и сделали выводы из предыдущих безрезультатных атак на Авдеевку.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ держат позиции вокруг Авдеевки.

"Авдеевка. Держим позиции. Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится эта война. Должны все об этом помнить", — подчеркнул Зеленский в коротком сообщении.

Бахмут: бои продолжаются

Украинские защитники сделали важный шаг к взятию Бахмута Донецкой области в полуокружение после успехов на южном фланге города. Об этом рассказал военный и политолог Кирилл Сазонов.

Как он отметил в эфире 24 канала, для того чтобы взять город в полукольцо, украинским военным еще необходимо установить контроль над двумя автодорогами.

"Общая ситуация на Бахмутском направлении достаточно тяжелая. Российские оккупанты пытаться продвигаться на северном фланге, чтобы выйти на Часов Яр. Этот город находится на высоте, и поэтому его взятие сможет улучшить положение бахмутской группировки оккупантов", — отметил он.

Однако украинские войска отражают вражеские атаки, не давая ему возможности обезопасить себя от оцепления. Также в будущем силы обороны могут продвинуться на Берховку, что поможет взять Бахмут в полукольцо.

Ситуация вокруг Бахмута очень напряженная / Фото: Associated Press

Кроме того, для врага очень болезненно постепенное продвижение украинских войск в районе Клищиевки и Андреевки, поскольку ВСУ установили огневой контроль над трассой на Горловку.

"Россияне пытаются приостановить украинское контрнаступление на Бахмут, но у них ничего не выходит. Украине не нужно окружать город полностью – достаточно будет перерезать трассу на Горловку и хотя бы под огневой контроль трассы на Лисичанск", – добавил Сазонов. Это усложнит обеспечение российских оккупационных войск вокруг города.

РФ нарастила активность на Лимано-Купянском направлении

Российские оккупанты значительно нарастили активность на Лимано-Купянском направлении. Штурмы происходят несмотря на то, что начался сезон дождей.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, увеличилось не только количество штурмов, но и танковых атак. Противник пытается добиться каких-либо успехов в районе Лимана и Купянска, но его встречает сопротивление со стороны ВСУ.

"Они (россияне — ред.) уменьшили количество обстрелов и авиаударов — это связано с начавшимся сезоном дождей. Конечно, это сильно усложнило использование и беспилотных летательных аппаратов, и авиации на этом направлении. Однако штурмы их не заканчиваются, они пытаются атаковать нас вблизи Синьковки, Ивановки и Макеевки, применяя разные подразделения", — заявил Илья Евлаш.

В ВСУ сообщили, что ВС РФ возобновили боевые действия в направлении Купянск-Лиман. Российская сторона сообщила о возобновлении наступления в районе Синьковки и об интенсивном обстреле трассы N26 (Шевченково-Купянск). Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки, Ивановки и Макеевки.

Минобороны России заявило, что 6 октября украинские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Кременной и безуспешно пытались отразить утраченные позиции у Ямполевки и Дибровы.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее сообщал, что российские военные перебросили на Купянское направление подразделения новой 25-й общевойсковой армии для замены подразделения 41-го ЦПО.

"Восстановление российских наступательных операций под Купянском, возможно, с участием подразделений 25-й ЗВА, вероятно, имеет целью отвлечь внимание Украины от других участков фронта на юге Украины, а их поспешное развертывание указывает на то, что ВС РФ имеют серьезную нехватку личного состава, плохую подготовку или то и другое", — считают аналитики ISW.

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