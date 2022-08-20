Ситуация на востоке: неприятель сосредотачивает главные усилия на Бахмутском направлении

Зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки. Кроме того, по районам трех последних населенных пунктов враг нанес авиаудары.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на возобновлении наступательных действий. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чеполь, Протопоповка и Довгенькое. Нанес авиаудару возле Залимана.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 20 августа.

"Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка — Новодмитровка, Сулиговка — Новодмитровка, Бражковка — Вернополье и Довгенькое — Курулька. Как результат — наши воины нанесли противнику потери и отбросили его назад", — говорится в сводке.

В Донецком направлении враг продолжает наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении.

На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по районам Краматорска, Раздолевки, Спорного, Звоновки и Райгородка. Нанес авиационный удар неподалеку от Ивано-Дарьевки.

Захватчики пытались вести наступление в направлениях Спорное – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка, безуспешно.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки. Кроме того, по районам трех последних населенных пунктов враг нанес авиационные удары.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледарь, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Майское – Зайцево, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево. Успеха не имели, получили жесткий отпор.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов возле Авдеевки, Курахово, Красногоровки, Сухой Балки и Невельского. Нанес авиационные удары вблизи Водяного и Марьинки.

Враг вел безуспешные наступательные бои в направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опросное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.

На Новопавловском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка. Вел наступательный бой в направлении Благодатное – Золотая Нива, успеха не имел, отошел.

Напомним, в Мариуполе произошло покушение на коллаборанта и оккупационного "мэра Мариуполя" Константина Иващенко. Якобы взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк. Он сработал именно в момент подъезда "чиновника".

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