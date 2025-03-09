Ситуация на востоке: в ЦПИ сообщили о главной задаче россиян относительно Торецка

Несмотря на значительное преимущество врага в живой силе и технике, украинским защитникам удается добиваться определенных успехов в Торецке в Донецкой области.

Об этом рассказал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

На востоке Украины идут тяжелые бои. По словам руководителя ЦПИ, Силы обороны имеют определенные успехи в Торецке.

По словам Коваленко, враг накапливает резервы.

"Соответственно, главная его задача — захватить Торецк — остается.

"И тяжелые бои там будут продолжаться", – подытожил Коваленко.

Об ожесточенных столкновениях в Торецке сообщали и в Институте изучения войны. Аналитики отмечали, что в этом направлении продвижение имели обе армии. Также стало известно, что украинские силы прошли по улице Дружбы в центре Торецкая и по улице Строителей на юге города. Оккупанты же прошли по улице Воронежской на западе Торецкая.

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